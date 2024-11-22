Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие авто теряют в цене меньше всего
Российская система сделает путешествия из Китая в Россию удобнее
Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут
Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков
Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая
Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так
Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге
Секрет блестящего и незапотевающего зеркала! Вам поможет это простое средство
Австрийская Warimpex с продажей актива окончательно покинет российский рынок

Почему зоопарки должны проводить "тихие часы"

Как тишина помогает понять животных и природу
1:51
Интересные Новости

Почему тишина важна в зоопарке: исследование британских учёных

Тишина в зоопарке — это не только проявление уважения к животным, но и способ получить более глубокий и осознанный опыт от посещения. Исследователи из Университета Эксетера и Университета Сент-Эндрюс провели эксперимент, чтобы изучить, как тишина влияет на восприятие природы. В одном из зоопарков Великобритании организовали "тихие визиты", в ходе которых посетители старались минимизировать шум и сосредотачивались на наблюдении за животными.

Как тишина помогает понять животных и природу
Фото: Openverse by Mike Johnston, CC BY 2.0

Результаты эксперимента

  • Погружение в природу. Тишина позволила посетителям лучше почувствовать связь с природой и глубже понять поведение животных.

  • Улучшение образовательного опыта. Спокойная обстановка помогает сосредоточиться на изучении окружающего мира, а не отвлекаться на разговоры.

  • Позитивный эффект для животных. Меньший уровень шума снижает стресс у животных, что делает их поведение более естественным и интересным для наблюдения.


Мнение экспертов

Доктор Александр Бэдмен-Кинг подчеркнул, что осознанное наслаждение природой вызывает у людей чувство радости и помогает лучше понять животных. Профессор Том Райс добавил, что зоопарки могут предлагать более ценный опыт, если будут поощрять посетителей проводить время в тишине. Такой подход приносит пользу и людям, и животным, создавая более гармоничную атмосферу.

Инициативы для зоопарков

Исследователи предлагают внедрять "тихие часы" — специальные временные интервалы, когда посетителей просят избегать шума. Это поможет создать спокойную и уважительную обстановку, в которой каждый сможет насладиться красотой природы.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном
Шоу-бизнес
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Последние материалы
Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут
Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков
Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая
Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так
Как тишина помогает понять животных и природу
Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге
Секрет блестящего и незапотевающего зеркала! Вам поможет это простое средство
Австрийская Warimpex с продажей актива окончательно покинет российский рынок
Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей
Этот простой в приготовлении куриный рулет будет прекрасно смотреться на праздничном столе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.