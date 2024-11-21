Как стеклянные фасады небоскрёбов убивают птиц

Каждый год сотни тысяч мигрирующих птиц гибнут в Нью-Йорке из-за столкновений с высотными зданиями. Город, находящийся на Атлантическом пролётном пути, представляет серьёзную угрозу для пернатых: стеклянные фасады и яркое освещение небоскрёбов дезориентируют птиц, что приводит к трагическим последствиям.
Гладкие стеклянные фасады отражают небо и деревья, дезориентируя птиц, которые принимают их за естественную среду. Ночью яркие огни зданий сбивают их с курса. Этот эффект особенно силён в местах массовой миграции.
Волонтёры патрулируют улицы, спасая раненых птиц и фиксируя случаи гибели. Они стремятся привлечь внимание общественности и городских властей к необходимости изменения архитектуры и освещения зданий, чтобы минимизировать угрозу для пернатых.
Эта проблема требует не только внимания, но и решений, таких как снижение уровня ночного освещения, внедрение матовых стеклянных фасадов и других мер, направленных на сохранение популяций птиц.
Небоскрёб - очень высокое многоэтажное здание с несущим стальным, бамбуковым, железобетонным или композитным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.