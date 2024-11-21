Как стеклянные фасады небоскрёбов убивают птиц

Почему Нью-Йорк смертельно опасен для птиц

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Небоскрёбы Нью-Йорка становятся ловушкой для перелётных птиц

Каждый год сотни тысяч мигрирующих птиц гибнут в Нью-Йорке из-за столкновений с высотными зданиями. Город, находящийся на Атлантическом пролётном пути, представляет серьёзную угрозу для пернатых: стеклянные фасады и яркое освещение небоскрёбов дезориентируют птиц, что приводит к трагическим последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, CC BY-SA 3.0

Основные факты и данные

Количество столкновений растёт. Осенний период, особенно октябрь, становится пиком опасности для мигрантов. В это время волонтёры фиксируют до 60-70 раненых птиц ежедневно.

Проблема молодняка. Молодые птицы, впервые сталкивающиеся с городскими препятствиями, особенно уязвимы.

Статистика гибели. В среднем ежегодно в Нью-Йорке погибает около 250 000 птиц. В начале осени 2024 года число инцидентов выросло на 20 % по сравнению с прошлым годом.

Почему это происходит?

Гладкие стеклянные фасады отражают небо и деревья, дезориентируя птиц, которые принимают их за естественную среду. Ночью яркие огни зданий сбивают их с курса. Этот эффект особенно силён в местах массовой миграции.

Решения и действия волонтёров

Волонтёры патрулируют улицы, спасая раненых птиц и фиксируя случаи гибели. Они стремятся привлечь внимание общественности и городских властей к необходимости изменения архитектуры и освещения зданий, чтобы минимизировать угрозу для пернатых.

Эта проблема требует не только внимания, но и решений, таких как снижение уровня ночного освещения, внедрение матовых стеклянных фасадов и других мер, направленных на сохранение популяций птиц.

Уточнения

Небоскрёб - очень высокое многоэтажное здание с несущим стальным, бамбуковым, железобетонным или композитным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей.



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