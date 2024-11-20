Почему Великая миграция в Серенгети так важна для животных

Массовые миграции животных: потрясающие масштабы природы

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Некоторые явления в мире дикой природы настолько грандиозны, что их трудно представить. Гигантские стаи, миграции и колонии животных демонстрируют невероятное разнообразие жизни на Земле.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

1. Великая миграция в Серенгети

Каждый год в африканской экосистеме Серенгети разыгрывается потрясающее по масштабам событие. Более 2 миллионов антилоп гну, зебр и газелей устремляются к новым пастбищам, избегая хищников вроде львов и гиен. Эта миграция — одно из крупнейших природных зрелищ, жизненно важное для выживания многих видов.

2. Рекордные колонии млекопитающих

Абсолютным рекордсменом среди млекопитающих стали свободнохвостые летучие мыши (Tadarida brasiliensis). В пещере Бракен в Техасе обитает колония до 20 миллионов особей. Это не только завораживающее зрелище, но и важная часть экосистемы, так как эти летучие мыши контролируют численность насекомых.

3. Птичьи колонии и исчезнувшие стаи

Антарктические пингвины (Pygoscelis antarcticus) на острове Заводовского формируют колонии до 2 миллионов особей. Однако рекорд принадлежит красноклювым ткачам (Quelea quelea): их стаи, достигающие миллионов птиц, могут затмить небо. Такие огромные группы двигаются в поисках пищи, что делает их серьёзной угрозой для сельского хозяйства.

Странствующие голуби (Ectopistes migratorius) мигрировали в стаях, способных полностью закрыть небо, но вымерли из-за охоты и разрушения среды обитания в начале 20 века.

4. Массовая миграция крабов

На острове Рождества ежегодно происходит миграция до 50 миллионов красных крабов (Gecarcoidea natalis). Они направляются к океану для откладывания яиц, преодолевая дороги и мосты, построенные специально для их защиты.

5. Морские рекорды: криль и сельдь

В океанах антарктический криль формирует скопления длиной до 20 километров и весом более миллиона тонн. Это главный источник пищи для китов.

Сельдь собирается в косяки до 4 миллиардов рыб, создавая подводные "шумовые концерты", иногда вызывавшие даже дипломатические инциденты.

6. Насекомые-рекордсмены

Аргентинские муравьи (Linepithema humile) формируют крупнейшую наземную колонию. Их суперколония растянулась на 6 тысяч километров через Европу и включает триллионы особей.

Уточнения

Экосисте́ма - основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.





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