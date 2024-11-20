Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вашингтон заявил о намерении списать $4,65 млрд долга Украины
Учёные обнаружили скрытый текст на странице Голубого Корана
Как спасти фикус, который начал сбрасывать листья
Эффективные способы использования йода в уходе за томатами
Почему коты грызут цветы и как отучить их от этого
Урчание в желудке: что это значит и когда стоит насторожиться
Туристка рассказала, почему местные женщины в Канаде не впечатляют своей красотой
Кабриолет Lada Natasha на базе "восьмёрки" иностранцам пришёлся по вкусу в 90-е
Беспорядок обеспечен! Эти вещи нужно выкинуть из спальни прямо сейчас

Почему Великая миграция в Серенгети так важна для животных

Массовые миграции животных: потрясающие масштабы природы
2:46
Интересные Новости

Некоторые явления в мире дикой природы настолько грандиозны, что их трудно представить. Гигантские стаи, миграции и колонии животных демонстрируют невероятное разнообразие жизни на Земле.

Массовые миграции животных: потрясающие масштабы природы
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

1. Великая миграция в Серенгети

Каждый год в африканской экосистеме Серенгети разыгрывается потрясающее по масштабам событие. Более 2 миллионов антилоп гну, зебр и газелей устремляются к новым пастбищам, избегая хищников вроде львов и гиен. Эта миграция — одно из крупнейших природных зрелищ, жизненно важное для выживания многих видов.

2. Рекордные колонии млекопитающих

Абсолютным рекордсменом среди млекопитающих стали свободнохвостые летучие мыши (Tadarida brasiliensis). В пещере Бракен в Техасе обитает колония до 20 миллионов особей. Это не только завораживающее зрелище, но и важная часть экосистемы, так как эти летучие мыши контролируют численность насекомых.

3. Птичьи колонии и исчезнувшие стаи

Антарктические пингвины (Pygoscelis antarcticus) на острове Заводовского формируют колонии до 2 миллионов особей. Однако рекорд принадлежит красноклювым ткачам (Quelea quelea): их стаи, достигающие миллионов птиц, могут затмить небо. Такие огромные группы двигаются в поисках пищи, что делает их серьёзной угрозой для сельского хозяйства.

Странствующие голуби (Ectopistes migratorius) мигрировали в стаях, способных полностью закрыть небо, но вымерли из-за охоты и разрушения среды обитания в начале 20 века.

4. Массовая миграция крабов

На острове Рождества ежегодно происходит миграция до 50 миллионов красных крабов (Gecarcoidea natalis). Они направляются к океану для откладывания яиц, преодолевая дороги и мосты, построенные специально для их защиты.

5. Морские рекорды: криль и сельдь

В океанах антарктический криль формирует скопления длиной до 20 километров и весом более миллиона тонн. Это главный источник пищи для китов.

Сельдь собирается в косяки до 4 миллиардов рыб, создавая подводные "шумовые концерты", иногда вызывавшие даже дипломатические инциденты.

6. Насекомые-рекордсмены

Аргентинские муравьи (Linepithema humile) формируют крупнейшую наземную колонию. Их суперколония растянулась на 6 тысяч километров через Европу и включает триллионы особей.

Уточнения

Экосисте́ма - основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять
Авто
Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ
Домашние животные
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Последние материалы
Почему коты грызут цветы и как отучить их от этого
Урчание в желудке: что это значит и когда стоит насторожиться
Туристка рассказала, почему местные женщины в Канаде не впечатляют своей красотой
Кабриолет Lada Natasha на базе "восьмёрки" иностранцам пришёлся по вкусу в 90-е
Беспорядок обеспечен! Эти вещи нужно выкинуть из спальни прямо сейчас
Польза домашнего йогурта: как его сделать самостоятельно
Актёры Зайцев и Берар заявили, что Евгений Онегин и Татьяна Ларина — штучные люди
Массовые миграции животных: потрясающие масштабы природы
Какая причёска подойдёт для зимнего свадебного торжества?
Варим гречку правильно: лучшие методы и советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.