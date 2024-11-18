Авиарейс в Виннипег прерван из-за попадания гуся в кабину пилота

Птицы атакуют: гусь разбил стекло Boeing и ранил пилота

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24 октября рейс Flair Airlines, направлявшийся в Виннипег, столкнулся с неожиданной угрозой — всего через три минуты после взлёта на высоте 1,2 км Boeing 737 попал в стаю канадских гусей. Одна из птиц пробила лобовое стекло и ударила капитана.

Фото: Flickr by Andrey Gulivanov, CC BY 2.0

Экипаж сразу подал сигнал бедствия и передал информацию о происшествии диспетчерам, после чего успешно вернулся на землю. Капитан получил лёгкие травмы, а пассажиры не пострадали.

Примечательно, что подобные происшествия с участием диких животных — не редкость. В Германии, например, ёж, забравшийся на взлётную полосу аэропорта Арнштадта, на полчаса остановил работу аэропорта. Упрямое животное пришлось отгонять сотрудникам до тех пор, пока оно не ушло на луг.

Уточнения

Гуси — род водоплавающих птиц семейства утиных, отряда гусеобразных.



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