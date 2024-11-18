Как изменения климата задерживают полярных медведей на суше

Полярные медведи остаются на берегу в ожидании льда

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Каждую осень у канадского побережья Черчилла собираются полярные медведи, ожидая появления льда, который нужен им для охоты на тюленей. Когда вода замерзает, они отправляются на ледяные поля, чтобы добывать пищу. Однако, как отмечает Алиса Макколл из Polar Bears International (PBI), ежегодно медведи вынуждены задерживаться на берегу всё дольше. Изменения климата и потепление в Арктике приводят к тому, что морской лед формируется позже, ограничивая возможности медведей для охоты.

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/494463 is licensed under CC0

PBI активно работает над поддержанием безопасности и предупреждением возможных инцидентов между медведями и людьми. Для этих целей используются сирены и разрабатывается система "Bear-dar", предназначенная для раннего обнаружения медведей, чтобы избежать нежелательных встреч с людьми.

Уточнения

Бе́лый медве́дь - хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.



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