Аллигаторы и крокодилы: различия во внешнем виде и поведении

Аллигаторы и крокодилы — это два близких, но разных вида пресмыкающихся. Хотя они кажутся похожими, их можно отличить по нескольким важным признакам. Крокодилы (семейство Crocodylidae) обитают в Африке, Азии, Америке и Австралии, а аллигаторы (семейство Alligatoridae) встречаются в Северной и Южной Америке и живут до 50 лет на воле, а в неволе — до 70 лет. Крокодилы, однако, живут дольше: известен крокодил-долгожитель, который дожил до 123 лет.
Аллига́торы — род, включающий всего два современных вида: американский, или миссисипский аллигатор и китайский аллигатор.
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