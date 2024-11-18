Аллигаторы и крокодилы: различия во внешнем виде и поведении

Никогда больше не путайте крокодила с аллигатором — учим отличать

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Аллигаторы и крокодилы — это два близких, но разных вида пресмыкающихся. Хотя они кажутся похожими, их можно отличить по нескольким важным признакам. Крокодилы (семейство Crocodylidae) обитают в Африке, Азии, Америке и Австралии, а аллигаторы (семейство Alligatoridae) встречаются в Северной и Южной Америке и живут до 50 лет на воле, а в неволе — до 70 лет. Крокодилы, однако, живут дольше: известен крокодил-долгожитель, который дожил до 123 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, CC BY-SA 3.0

В чём различия?

Форма морды: У аллигаторов широкая морда, напоминающая букву U, а у крокодилов она более заострённая и похожа на букву V.

У аллигаторов широкая морда, напоминающая букву U, а у крокодилов она более заострённая и похожа на букву V. Зубы: У аллигаторов 74-80 зубов, и при сомкнутой пасти виден в основном только верхний ряд зубов, тогда как у крокодилов 64-68 зубов, и видны и верхние, и нижние ряды.

У аллигаторов 74-80 зубов, и при сомкнутой пасти виден в основном только верхний ряд зубов, тогда как у крокодилов 64-68 зубов, и видны и верхние, и нижние ряды. Среда обитания: Аллигаторы предпочитают пресноводные водоёмы, тогда как крокодилы встречаются и в солёной воде.

Аллигаторы предпочитают пресноводные водоёмы, тогда как крокодилы встречаются и в солёной воде. Поведение: Крокодилы более агрессивны и склонны к атаке, в то время как аллигаторы менее агрессивны и, как правило, стараются избегать людей.

Уточнения

Аллига́торы — род, включающий всего два современных вида: американский, или миссисипский аллигатор и китайский аллигатор.



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