Пчёлы, как суперорганизм: генетическое объяснение

Уникальный ген пчёл, управляющий коллективным поведением

1:11 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Коллективное поведение пчёл, напоминающее работу единого "суперорганизма", — одно из удивительных явлений природы. Тысячи рабочих особей слаженно действуют, защищая колонию и заботясь о потомстве. Но как это коллективное поведение передаётся следующим поколениям медоносных пчёл?

Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, PDM

Учёные из Университета Гейне в Дюссельдорфе провели исследование и выявили ген под названием "doublesex" (dsx), который управляет социальным поведением пчёл. Этот ген определяет важные функциональные роли рабочих пчёл, такие как уход за личинками и сбор пищи. Используя технологию CRISPR/Cas9 для редактирования гена dsx и анализируя поведение насекомых с помощью искусственного интеллекта, исследователи установили, что ген dsx играет важную роль в формировании нейронных цепей, отвечающих за коллективные действия.

"Поведение отдельных пчёл — это не результат обучения, а наследственность. До сих пор мы не знали, каким образом такое сложное поведение закодировано генетически", — объясняет доктор Бей, один из авторов исследования.

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.