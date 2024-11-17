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Генные исследования показали важность слуха для размножения комаров

Потеря слуха не даёт комарам размножаться: что это значит для борьбы с вирусами
1:05
Интересные Новости

Выяснено, что самцы комаров Aedes aegypti, являющиеся переносчиками вирусов, теряют способность к размножению без слуха. Эти комары ежегодно инфицируют до 400 миллионов человек вирусами, вызывающими денге, лихорадку Зика и чикунгунью. Самцы ориентируются на звуки, которые издают самки при взмахах крыльев на частоте около 500 Гц, чтобы найти их для спаривания.

Потеря слуха не даёт комарам размножаться: что это значит для борьбы с вирусами
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для проверки роли слуха в размножении комаров использовалась система CRISPR-Cas9, выведя глухих самцов. Оказалось, что такие комары больше не могут обнаруживать самок, в то время как их слышащие соплеменники активно ищут партнёрш. Это открытие подчёркивает значимость слуха для воспроизводства комаров и открывает новые перспективы в их контроле.

Генная модификация trpVa может дополнить современные методы борьбы с комарами и помочь в предотвращении распространения заболеваний, которые они переносят.

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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