Как крысы обучаются обнаруживать контрабандные товары

Крысы против контрабанды: уникальная программа в Танзании

1:20 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

В Танзании крысы хомяковые, обитающие в Африке, проходят уникальную подготовку для борьбы с контрабандой. Эти грызуны с выдающимся обонянием уже зарекомендовали себя, обнаруживая наземные мины и туберкулёз. В новом проекте неправительственная организация APOPO обучает их распознавать запахи запрещённых товаров.

Фото: Wikimedia Commons by Anna Marchenkova, CC BY 4.0

Согласно исследованию, дрессировка уже показала впечатляющие результаты. Вначале крысы обучались просовывать носы в отверстия вольера за лакомством, а затем — идентифицировать ароматы слоновой кости, рога носорога, чешуи панголина и африканского чёрного дерева, объектов, которые находятся под угрозой исчезновения и часто становятся целью контрабандистов. На испытаниях крысы смогли верно выбрать нужные образцы среди 146 других запахов.

Замечательно, что даже после восьмимесячного перерыва они снова успешно распознали все 4 объекта. Следующий этап подготовки включает оснащение крыс жилетами с шнурком, который активирует звуковой сигнал при обнаружении контрабанды.

Специалисты считают, что использование крыс для борьбы с контрабандой может стать более эффективной альтернативой собакам, которые обходятся значительно дороже.

Уточнения

Кры́сы - род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.



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