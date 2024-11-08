Бивни млекопитающих и их эволюционные корни

Дицинодонты: предки млекопитающих с первыми бивнями

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Происхождение бивней у млекопитающих: древние дицинодонты

Бивни — отличительная черта некоторых млекопитающих. Недавнее исследование под руководством К. Ангельчика подтвердило, что первые бивни возникли у дицинодонтов — вымерших предков современных млекопитающих.

Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, CC BY-SA 2.0

Кто такие дицинодонты?

Дицинодонты представляли собой удивительное разнообразие существ — от небольших до гигантских размеров, живших между 270 и 201 млн лет назад. Эти существа внешне напоминали рептилий с головами, похожими на черепашьи, и впервые были открыты 176 лет назад. Название "дицинодонты" переводится как "два клыка", и только недавние исследования подтвердили, что именно они были первыми обладателями бивней, ставшими предками всех современных животных с этой особенностью.

Что отличает бивни от обычных зубов?

Важно понимать, что не все выступающие изо рта зубы можно считать бивнями. Бивни полностью выходят за пределы рта, растут всю жизнь и состоят из дентина. В отличие от этого, у некоторых дицинодонтов зубы были покрыты эмалью, что делало их более твёрдыми, но ограничивало рост. Настоящие бивни же способны отрастать заново, если повреждаются.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.



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