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Поцелуи как рудимент поведения обезьян: новое исследование

Как груминг у обезьян стал предшественником поцелуев
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Интересные Новости

Поцелуи: древний ритуал, корни которого ведут к приматам

Учёные обнаружили, что поцелуи, как выражение привязанности, могут иметь происхождение от поведения обезьян. Исследование Адриано Р. Ламейры из Университета Уорика показало, что груминг, являющийся важной социальной практикой у человекообразных обезьян, мог эволюционировать в форму поцелуев у людей.

Как груминг у обезьян стал предшественником поцелуев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наблюдения за поведением обезьян

Груминг служит для создания и укрепления социальных связей среди приматов. Интересно, что исследование поведения капуцинов выявило элементы ухода, напоминающие поцелуи, что подтвердило гипотезу об эволюционной связи. Однако стоит отметить, что, согласно данным 2015 года, только 46 % культур по всему миру используют романтические поцелуи, что ставит под вопрос их универсальность и подчёркивает разнообразие функций поцелуев в разных сообществах.

Уточнения

Груминг обезьян - способ социального взаимодействия животных между собой с помощью вычесывания.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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