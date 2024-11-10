Старейший крокодил мира, Кассиус, умер в возрасте 110 лет

В одном из австралийских заповедников скончался Кассиус - крупнейший и старейший крокодил в мире. Его возраст, по оценкам специалистов, составлял около 110 лет, однако точная дата его рождения остаётся неизвестной.
Кассиус, длина которого достигала 5,5 метра, а вес — около одной тонны, проживал в заповеднике с 1987 года. До этого он обитал в дикой природе, где успел истребить множество голов скота и атаковать несколько лодок. Эти схватки оставили на нём отметины: он потерял часть морды, кончик хвоста и переднюю левую конечность.
В 2011 году Кассиус был официально внесён в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший крокодил на планете, а два года спустя его признали и старейшим.
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