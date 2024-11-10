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Старейший крокодил мира, Кассиус, умер в возрасте 110 лет

Австралия прощается с легендарным крокодилом-рекордсменом
1:01
Интересные Новости

Ушёл из жизни старейший крокодил планеты

В одном из австралийских заповедников скончался Кассиус - крупнейший и старейший крокодил в мире. Его возраст, по оценкам специалистов, составлял около 110 лет, однако точная дата его рождения остаётся неизвестной.

Австралия прощается с легендарным крокодилом-рекордсменом
Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, CC BY 2.0

Великан среди рептилий

Кассиус, длина которого достигала 5,5 метра, а вес — около одной тонны, проживал в заповеднике с 1987 года. До этого он обитал в дикой природе, где успел истребить множество голов скота и атаковать несколько лодок. Эти схватки оставили на нём отметины: он потерял часть морды, кончик хвоста и переднюю левую конечность.

Рекордсмен с мировым именем

В 2011 году Кассиус был официально внесён в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший крокодил на планете, а два года спустя его признали и старейшим.

Уточнения

"Кни́га реко́рдов Ги́ннесса" — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных.

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Автор Дмитрий Тезнев
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