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Фотосинтез в клетках животных: новый этап в биотехнологиях

Гибридные клетки: как животные начали использовать фотосинтез
1:15
Интересные Новости

Японские учёные сделали значительный прорыв в области биотехнологий, создав гибридные клетки животных и растений. Исследование описывает процесс внедрения хлоропластов в клетки хомяков.

Гибридные клетки: как животные начали использовать фотосинтез
Фото: en.wikipedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Как это работает?

У растений хлоропласты отвечают за фотосинтез — процесс преобразования солнечной энергии в химическую. У животных энергетические функции выполняют митохондрии, перерабатывающие энергию из пищи. В ходе эксперимента ученые внедрили хлоропласты в клетки животных и наблюдали за их адаптацией.

Результаты эксперимента

С использованием лазерного луча специалисты обнаружили в клетках присутствие хлорофилла, что указывает на усвоение хлоропластов и запуск фотосинтетических процессов. Эти процессы продолжались до двух дней, обогащая клетки кислородом.

Зачем это нужно?

По мнению исследователей, такие гибридные клетки могут помочь в выращивании искусственных органов. Обычные клетки страдают от гипоксии, мешающей их делению, в то время как гибридные клетки, обогащаемые кислородом через фотосинтез, растут активнее и быстрее.

Уточнения

Митохо́ндрия - двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра

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Автор Дмитрий Тезнев
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