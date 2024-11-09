Фотосинтез в клетках животных: новый этап в биотехнологиях

Японские учёные сделали значительный прорыв в области биотехнологий, создав гибридные клетки животных и растений. Исследование описывает процесс внедрения хлоропластов в клетки хомяков.
У растений хлоропласты отвечают за фотосинтез — процесс преобразования солнечной энергии в химическую. У животных энергетические функции выполняют митохондрии, перерабатывающие энергию из пищи. В ходе эксперимента ученые внедрили хлоропласты в клетки животных и наблюдали за их адаптацией.
С использованием лазерного луча специалисты обнаружили в клетках присутствие хлорофилла, что указывает на усвоение хлоропластов и запуск фотосинтетических процессов. Эти процессы продолжались до двух дней, обогащая клетки кислородом.
По мнению исследователей, такие гибридные клетки могут помочь в выращивании искусственных органов. Обычные клетки страдают от гипоксии, мешающей их делению, в то время как гибридные клетки, обогащаемые кислородом через фотосинтез, растут активнее и быстрее.
Митохо́ндрия - двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра
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