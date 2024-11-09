Почему снегири видны только зимой: объяснение

Почему снегири появляются зимой, а летом исчезают

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Почему снегири появляются зимой: что происходит с ними летом

Многие связывают появление снегирей с наступлением зимы. Но где же они прячутся в тёплое время года?

Фото: commons.wikimedia.org by Francis Franklin, CC BY-SA 3.0

Снегири — это в основном оседлые птицы, которые не совершают далёких миграций. Зимой они иногда покидают северную тайгу, чтобы избежать экстремальных холодов. Однако чаще всего они остаются на привычных местах обитания, даже в морозы.

Где снегири проводят лето?

С наступлением тепла снегири уходят в хвойные леса. Там они гнездятся и размножаются с апреля по август, успевая отложить две кладки яиц, в каждой из которых может быть по 5-7 птенцов. К концу осени, когда молодые птицы окрепнут, они под присмотром родителей отправляются в городские районы, где легче найти еду и условия для жизни.

Особенности окраса

Интересный факт: яркая красная грудка присуща только самцам, что делает их заметными среди зимнего пейзажа. У самок оперение более скромное — серо-коричневое, что помогает им лучше маскироваться от хищников.

Уточнения

Снеги́рь — певчая птица рода снегирей семейства вьюрковых.



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