Как среда и порода влияют на разговорчивость кошек

Разговорчивые кошки: от чего зависит их общительность

1:32 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Как и у людей, у каждой кошки есть свои особенности характера, включая уровень "разговорчивости". Одни питомцы любят мяукать и общаться со своими хозяевами, другие же предпочитают молчать, даже выпрашивая еду, и обходятся выразительными взглядами. Интересно, что же влияет на такое поведение?

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Возраст

Многие владельцы замечают, что с возрастом поведение кошек меняется. Одни животные становятся более разговорчивыми, другие, напротив, начинают меньше мяукать. В любом случае возраст оказывает влияние на общительность кошки.

Многие владельцы замечают, что с возрастом поведение кошек меняется. Одни животные становятся более разговорчивыми, другие, напротив, начинают меньше мяукать. В любом случае возраст оказывает влияние на общительность кошки. Порода

Порода также играет свою роль в разговорчивости питомца. Например, восточные породы, такие как сиамские и ориентальные, известны своей общительностью и любовью к "беседам".

Порода также играет свою роль в разговорчивости питомца. Например, восточные породы, такие как сиамские и ориентальные, известны своей общительностью и любовью к "беседам". Среда обитания и воспитание

Среда, в которой выросла кошка, и её воспитание тоже влияют на её разговорчивость. Социализированные питомцы часто менее разговорчивы, чем те, что выросли в "диких" условиях. Владельцы нередко предпочитают тишину, поэтому приучают котят к спокойствию с помощью похвалы и лакомств.

Среда, в которой выросла кошка, и её воспитание тоже влияют на её разговорчивость. Социализированные питомцы часто менее разговорчивы, чем те, что выросли в "диких" условиях. Владельцы нередко предпочитают тишину, поэтому приучают котят к спокойствию с помощью похвалы и лакомств. Одиночество

Несмотря на свою независимость, кошки нуждаются в общении. Если у вашего питомца нет других животных для общения, он может начать активно взаимодействовать с вами. Чтобы ваш кот стал менее разговорчивым, можно попробовать найти ему друга.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".





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