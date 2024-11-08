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Как среда и порода влияют на разговорчивость кошек

Разговорчивые кошки: от чего зависит их общительность
1:32
Интересные Новости

Как и у людей, у каждой кошки есть свои особенности характера, включая уровень "разговорчивости". Одни питомцы любят мяукать и общаться со своими хозяевами, другие же предпочитают молчать, даже выпрашивая еду, и обходятся выразительными взглядами. Интересно, что же влияет на такое поведение?

Разговорчивые кошки: от чего зависит их общительность
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0
  • Возраст
    Многие владельцы замечают, что с возрастом поведение кошек меняется. Одни животные становятся более разговорчивыми, другие, напротив, начинают меньше мяукать. В любом случае возраст оказывает влияние на общительность кошки.

  • Порода
    Порода также играет свою роль в разговорчивости питомца. Например, восточные породы, такие как сиамские и ориентальные, известны своей общительностью и любовью к "беседам".

  • Среда обитания и воспитание
    Среда, в которой выросла кошка, и её воспитание тоже влияют на её разговорчивость. Социализированные питомцы часто менее разговорчивы, чем те, что выросли в "диких" условиях. Владельцы нередко предпочитают тишину, поэтому приучают котят к спокойствию с помощью похвалы и лакомств.

  • Одиночество
    Несмотря на свою независимость, кошки нуждаются в общении. Если у вашего питомца нет других животных для общения, он может начать активно взаимодействовать с вами. Чтобы ваш кот стал менее разговорчивым, можно попробовать найти ему друга.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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