Питоны могут заглатывать добычу, превышающую их размеры

Бирманские питоны могут проглотить добычу больше, чем считалось

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Новое исследование, проведённое учёными из Университета Цинциннати, показало, что бирманские питоны способны охотиться на более крупную добычу, чем предполагалось ранее, что усиливает угрозу для местной фауны Флориды. Эти инвазивные змеи могут растягивать свои челюсти до 26 сантиметров в диаметре ротового отверстия, что позволяет им заглатывать животных, превышающих их собственный размер.

Фото: commons.wikimedia.org by Shahzaib Damn Cruze, CC BY-SA 4.0

Во время исследования была зафиксирована змея длиной 5,8 метра, которая смогла проглотить оленёнка весом 35 килограммов — что составляет две трети от её массы. Уникальная анатомия рта бирманских питонов даёт им возможность потреблять добычу крупных размеров, что вызывает серьёзные опасения у защитников природы.

Эксперты предупреждают, что такие хищники представляют угрозу для местных популяций, включая аллигаторов и копытных животных. Понимание возможностей этих змей по заглатыванию крупных животных поможет лучше контролировать их распространение и минимизировать экологический ущерб.

Уточнения

Пито́ны - семейство неядовитых змей.



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