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Ежи попали в Красную книгу: что угрожает популяции

Ежи под угрозой: численность сократилась на треть за 10 лет
1:10
Интересные Новости

Численность ежей за последнее десятилетие сократилась на 30 %, что привело к их признанию близкими к уязвимому положению в Красной книге. Ежи, ранее широко распространённые по всей Европе и считавшиеся животными, вызывающими наименьшие опасения, теперь сталкиваются с угрозой вымирания.

Основные причины сокращения популяции связаны с городской застройкой, активной сельскохозяйственной деятельностью и дорогами, которые фрагментируют их естественную среду обитания. Ежи часто страдают от столкновений с автомобилями, а также от воздействия пестицидов, которые не только убивают насекомых — основной источник их пищи, — но и напрямую отравляют самих животных.

Международный союз охраны природы отмечает, что тенденция к сокращению численности ежей вызывает серьёзную тревогу. Однако специалисты утверждают, что ещё есть шанс остановить этот процесс и предотвратить дальнейшее ухудшение статуса западноевропейских ежей. Необходимо приложить все усилия для защиты этих животных и сохранения их популяции.

Уточнения

Ежо́вые — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.

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Автор Дмитрий Тезнев
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