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Почва с пестицидами — выбор шмелиных королев для зимовки

Почему шмелиные королевы выбирают зимовку в загрязнённой почве
1:11
Интересные Новости

Недавнее исследование учёных из Оттавского университета выявило удивительную особенность поведения шмелиных королев: для зимовки они предпочитают почву с содержанием пестицидов, даже если концентрация химикатов очень высокая. В ходе эксперимента королевам восточного шмеля предложили выбор между чистой и загрязненной химикатами почвой. Результаты оказались неожиданными: ни одна из королев не выбрала чистую почву.

Почему шмелиные королевы выбирают зимовку в загрязнённой почве
Фото: Openverse by Fenanov, CC BY 2.0

Эколог Сабрина Рондо выразила серьёзные опасения по поводу этого открытия, так как пестициды широко распространены в почвах и могут представлять угрозу шмелям. Шмели проходят годовой цикл: королевы зимуют в почве и создают новые колонии весной. Этот процесс всё ещё остаётся недостаточно изученным.

Другие исследования показали, что инсектициды могут снижать выживаемость королев после зимовки, тогда как фунгициды могут иметь положительное влияние на особей. Эти данные подчеркивают необходимость дальнейшего изучения влияния различных химикатов на зимующих шмелей и их долгосрочное здоровье.

Уточнения

Шмели́ — род перепончатокрылых насекомых из семейства настоящих пчёл, во многих отношениях близкий медоносным пчёлам.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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