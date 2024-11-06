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Новая стая собак на пирамиде Гизы: подробности

Собаки на вершине пирамиды Хеопса: что они там делают
1:07
Интересные Новости

В Египте на пирамидах Гизы снова заметили собак: на этот раз три пса были замечены на гробнице, поднимаясь до середины высоты сооружения. Они вели себя спокойно, виляя хвостами, что говорит о том, что животные чувствуют себя в безопасности на этой высоте.

Собаки на вершине пирамиды Хеопса: что они там делают
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Ранее на вершине пирамиды Хеопса была замечена другая собака, лающая на птиц и затем спокойно спустившаяся вниз. Эту собаку узнала работница Американского фонда спасения Каира, назвав её Аполло — одного из восьми членов стаи, которая живёт на верхних уровнях пирамиды. По её словам, собаки охотятся на ворон на высоте.

В пирамидальном комплексе Гизы обитает множество бездомных собак, но только одна стая предпочитает жить непосредственно на пирамиде, а не у её подножия. Зоозащитники поддерживают этих животных, предоставляя им пищу, воду и медицинскую помощь, а также проводят вакцинацию и стерилизацию. Однако "высотных" собак поймать не удаётся, так как они убегают на вершину.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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