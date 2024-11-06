Воробьи и возраст: как меняется их круг общения

Воробьи и люди: почему с возрастом уменьшается круг друзей

1:13 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Учёные из Имперского колледжа Лондона выявили, что воробьи с возрастом уменьшают круг общения, что напоминает поведение людей. Исследование было проведено на изолированной популяции воробьев, обитающих на острове Ланди. Результаты показали, что пожилые воробьи имеют меньше друзей, чем молодые особи. Это может быть связано с тем, что для старших птиц дружба теряет значимость, и на них не действует эволюционное давление, побуждающее к развитию социальных связей.

Фото: Flickr by Christian, CC BY-SA 2.0

Ведущий исследователь доктор Джулия Шредер предполагает, что подобный механизм может объяснять кризис одиночества среди пожилых людей. Исследование также подтверждает важность социальных связей для молодых особей воробьев, которые активно взаимодействуют с другими птицами, пока молодые. Однако с возрастом их дружелюбие снижается.

Эти выводы помогают лучше понять, как социальные взаимодействия изменяются с возрастом, и могут способствовать разработке стратегий, направленных на снижение одиночества среди пожилых людей, подчеркивая важность дружбы и социальных связей на разных этапах жизни.

Уточнения

Воробьи́ные - семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных.



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