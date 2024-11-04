Гиены и их смех: мифы и реальность

Гиены известны своим "смехом", но причины, по которым они издают эти звуки, значительно отличаются от человеческого понимания юмора. Исследования показывают, что гиены хихикают в различных ситуациях, таких как приём пищи или конфликты с сородичами. Смех в их случае отражает не веселье, а разочарование или зов о помощи.
Учёные полагают, что звуки смеха помогают гиенам передавать информацию о своём социальном статусе. Эти звуки зачастую являются бессознательной реакцией на стрессовые ситуации. Например, ночная охота у гиен — сложное и рискованное занятие. Если животное сталкивается с нападением или теряет возможность добыть еду, оно может начать издавать характерный "смех", выражающий страх и разочарование.
Таким образом, смех гиен — это способ общения, связанный с выражением эмоций и социального статуса, а не проявление веселья, как это часто интерпретируется людьми.
Гие́ны - семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных.
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