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Критическое положение североатлантических гладких китов

Почему гладкие киты оказались в опасности
1:31
Интересные Новости

Численность североатлантических гладких китов достигла критически низкого уровня, и среди них насчитывается всего 70 самок-матерей. Появление детёныша у самки по имени Сквилла, впервые замеченной с потомством у берегов Джорджии в январе 2021 года, стало важным событием и внушило учёным надежду на восстановление популяции.

Несмотря на медленный рост численности после многовекового китобойного промысла, ситуация с популяцией этих китов ухудшилась в последние годы. С 2011 года численность китов стала сокращаться, и сейчас вид находится на грани исчезновения. Основные причины — столкновения с судами и запутывание в рыболовных снастях, что приводит к высокой смертности.

Исследователи подчёркивают, что многие самки репродуктивного возраста не имеют потомства, что создаёт угрозу для будущего вида. Изменение климата также играет свою роль, влияя на привычные источники пищи китов. В начале 2010-х годов уменьшение популяций веслоногих рачков заставило китов мигрировать на север в поисках новых источников питания, что повысило риски, поскольку они оказались в более оживлённых зонах судоходства и рыболовства.

Чтобы обеспечить выживание и восстановление этих величественных животных, важно учитывать влияние человеческой деятельности и принять меры по защите их среды обитания.

Уточнения

Северный гладкий кит - вид семейства гладких китов, распространённый в северных регионах Атлантического океана.

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Автор Дмитрий Тезнев
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