Американские учёные из Колледжа сельскохозяйственных наук штата Пенсильвания описали 22 новых вида галловых ос, которые ведут своеобразный "клептоманский" образ жизни. Эти осиные виды похищают галлы — пористые образования, создаваемые личинками на растениях, — у своих собратьев.
Из-за такого необычного поведения исследователи решили присвоить имена новым видам, вдохновляясь известными мошенниками и предателями из истории и поп-культуры. Например, одна из ос получила имя Ceroptres selinae в честь Женщины-кошки из комиксов DC, а другая — Ceroptres bruti, что является отсылкой к Бруту, предавшему Юлия Цезаря.
Ведущий автор исследования, Луис Настази, подчеркнул, что правильная классификация этих насекомых открывает путь для более глубоких исследований их экосистем. Открытие позволяет расширить знания о биологии этих крошечных созданий и их роли в природе.
Гай Ю́лий Це́зарь — древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".