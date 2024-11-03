Новые виды галловых ос: имена в честь исторических предателей

22 вида пчел названы в честь знаменитых воров: от Брута до Женщины-кошки

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Американские учёные из Колледжа сельскохозяйственных наук штата Пенсильвания описали 22 новых вида галловых ос, которые ведут своеобразный "клептоманский" образ жизни. Эти осиные виды похищают галлы — пористые образования, создаваемые личинками на растениях, — у своих собратьев.

Фото: flickr.com by S. Rae, CC BY 2.0

Из-за такого необычного поведения исследователи решили присвоить имена новым видам, вдохновляясь известными мошенниками и предателями из истории и поп-культуры. Например, одна из ос получила имя Ceroptres selinae в честь Женщины-кошки из комиксов DC, а другая — Ceroptres bruti, что является отсылкой к Бруту, предавшему Юлия Цезаря.

Ведущий автор исследования, Луис Настази, подчеркнул, что правильная классификация этих насекомых открывает путь для более глубоких исследований их экосистем. Открытие позволяет расширить знания о биологии этих крошечных созданий и их роли в природе.

Уточнения

Гай Ю́лий Це́зарь — древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.



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