Как насекомые повлияли на развитие цивилизации

От чумы до шелка: насекомые, изменившие мир

1:51 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Насекомые оказали значительное влияние на ход истории и развитие человеческой цивилизации. Некоторые из них изменили мир, причём влияние их было как положительным, так и отрицательным:

Фото: commons.wikimedia.org by Mathias Krumbholz, CC BY-SA 3.0

Комары

Комары, являясь переносчиками малярии, ежегодно уносят жизни более полумиллиона человек. В прошлом они изменяли ход войн, препятствовали освоению новых территорий и стимулировали строительство и развитие инфраструктуры для защиты от болезней. Крысиная блоха

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Эти насекомые заполняют различные экологические ниши и вдохновляют инженеров, архитекторов и художников. Без них человечество лишилось бы важных аспектов культуры и разрушило бы природный баланс.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ - семейство двукрылых насекомых.



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