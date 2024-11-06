Как овцы способствуют работе солнечных станций в Техасе

Овцы вместо газонокосилок: экологичный способ ухода за солнечными станциями

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В Техасе стартовал крупнейший в США проект по использованию овец для обслуживания солнечных электростанций. Более 6000 овец будут пастись на восьми солнечных станциях, покрывающих площадь более 40 квадратных километров. Инициативу осуществляет оператор возобновляемой энергии Enel North America совместно с Texas Solar Sheep LLC, и проект уже демонстрирует положительные результаты.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

Овцы пасутся между рядами солнечных панелей, поедая растительность, что снижает необходимость применения гербицидов и использования газонокосилок. Их присутствие помогает сохранить экосистему и способствует обогащению почвы, так как навоз служит естественным удобрением. Дополнительно шерсть овец способствует распространению семян дикой растительности, поддерживая биоразнообразие.

Этот метод, известный как агровольтаика — совмещение солнечной энергетики и сельского хозяйства, — становится всё более популярным. "Солнечный выпас демонстрирует, что эти две отрасли могут сосуществовать и приносить взаимную пользу", — сказал Маркус Крембс из Enel.

Проект имеет и экономическую выгоду: использование овец для поддержания территории обходится дешевле и безопаснее для панелей по сравнению с механической обработкой. "Это полезно для экологии и способствует увеличению прибыли", — отметил Джесси Пакетт из Enel.

Уточнения

Домашняя овца - парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих.



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