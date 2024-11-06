Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристка из России рассказала о том, как американцы воспринимают иммигрантов из России
Как сделать запечённую курочку в духовке более сочной
Такое забавное зеркало было на многих авто в азиатских странах, пока не появилась камера заднего вида
Как добавить уникальности интерьеру с помощью рисунков и плакатов
Гениальный предатель: Познер ушёл от ответа на критику Михалкова
Обнаружена звезда со скоростью вращения 716 оборотов в секунду
Восстановление кожи ночью: маска для лица с мёдом и алоэ вера для глубокого увлажнения
Кандидат на пост главы МОК объяснил отстранение россиян
Как похудеть без вреда для здоровья: советы экспертов

Как овцы способствуют работе солнечных станций в Техасе

Овцы вместо газонокосилок: экологичный способ ухода за солнечными станциями
1:31
Интересные Новости

В Техасе стартовал крупнейший в США проект по использованию овец для обслуживания солнечных электростанций. Более 6000 овец будут пастись на восьми солнечных станциях, покрывающих площадь более 40 квадратных километров. Инициативу осуществляет оператор возобновляемой энергии Enel North America совместно с Texas Solar Sheep LLC, и проект уже демонстрирует положительные результаты.

Овцы вместо газонокосилок: экологичный способ ухода за солнечными станциями
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

Овцы пасутся между рядами солнечных панелей, поедая растительность, что снижает необходимость применения гербицидов и использования газонокосилок. Их присутствие помогает сохранить экосистему и способствует обогащению почвы, так как навоз служит естественным удобрением. Дополнительно шерсть овец способствует распространению семян дикой растительности, поддерживая биоразнообразие.

Этот метод, известный как агровольтаика — совмещение солнечной энергетики и сельского хозяйства, — становится всё более популярным. "Солнечный выпас демонстрирует, что эти две отрасли могут сосуществовать и приносить взаимную пользу", — сказал Маркус Крембс из Enel.

Проект имеет и экономическую выгоду: использование овец для поддержания территории обходится дешевле и безопаснее для панелей по сравнению с механической обработкой. "Это полезно для экологии и способствует увеличению прибыли", — отметил Джесси Пакетт из Enel.

Уточнения

Домашняя овца - парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Военные новости
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Аудио 
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Популярное
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения

Исследования миссии NASA InSight на Марсе принесли новые данные о физических и тепловых свойствах марсианской почвы.

Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Как укрыть розы на зиму простым способом
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Последние материалы
Как добавить уникальности интерьеру с помощью рисунков и плакатов
Гениальный предатель: Познер ушёл от ответа на критику Михалкова
Обнаружена звезда со скоростью вращения 716 оборотов в секунду
Восстановление кожи ночью: маска для лица с мёдом и алоэ вера для глубокого увлажнения
Кандидат на пост главы МОК объяснил отстранение россиян
Как похудеть без вреда для здоровья: советы экспертов
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Российскую молодёжь призвали идти работать в транспортную отрасль
Путешественница из России назвала страны с лучшим отношением к соотечественникам
Алкоголь оказался полезным для диких животных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.