Уникальные особенности манулов: 10 удивительных фактов

10 интересных фактов о манулах: дикие коты, которые не приручаются

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Манулы — удивительные дикие кошки, которые хоть и внешне похожи на домашних котов, совершенно не подходят на роль питомца. Вот 10 интересных фактов об этих необычных животных:

Фото: zoo.mos.ru is licensed under https://zoo.mos.ru/manul/

Символ зоопарка

Первых манулов привезли в Московский зоопарк в 1949 году, и сегодня они являются его официальным символом, а также символом центра воспроизводства редких животных. Самый плотный мех

Мех манулов считается самым густым среди всех кошачьих в мире — на 1 кв. см кожи приходится около 9 тысяч волосков длиной 7 см. Нелюбовь к людям

Манулы известны своей недружелюбностью к людям. Даже в зоопарках они предпочитают оставаться в укрытиях и не показываться. Одиночество и обособленность

Манулы не любят общение с сородичами или другими видами животных. Они предпочитают жить в пустынных степях Забайкальского края, Монголии и некоторых районах Средней Азии. Невозможность приручения

Работники Даурского заповедника пытались выкормить котят, но повзрослевшие манулы покидали своих опекунов и возвращались в степь, что подтверждает их приручение крайне маловероятно. Необычные места обитания

Эти животные могут выбирать для жилья самые неожиданные места, включая барсучьи норы и расщелины. В одном случае самок манулов нашли в заброшенных комбайнах. Размеры и вес

Манулы немного крупнее домашних котов. Вес новорождённых составляет около 100 г, взрослых — от 3 до 5 кг. Длина тела достигает 60 см, а хвоста — ещё 30 см. Латинское имя

Латинское название вида Otocolobus manul переводится как "уродливое ухо" из-за необычной формы их ушей. Форма зрачков

В отличие от обычных котов, у манулов зрачки всегда круглые и не становятся щелеобразными. Зимний вес

Перед наступлением зимы манулы набирают массу и могут достигать веса около 7 кг в холодный период.

Уточнения

Ману́л — хищное млекопитающее семейства кошачьих.



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