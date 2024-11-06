Уникальные особенности манулов: 10 удивительных фактов

Манулы — удивительные дикие кошки, которые хоть и внешне похожи на домашних котов, совершенно не подходят на роль питомца. Вот 10 интересных фактов об этих необычных животных:
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Символ зоопарка Первых манулов привезли в Московский зоопарк в 1949 году, и сегодня они являются его официальным символом, а также символом центра воспроизводства редких животных.
Самый плотный мех Мех манулов считается самым густым среди всех кошачьих в мире — на 1 кв. см кожи приходится около 9 тысяч волосков длиной 7 см.
Нелюбовь к людям Манулы известны своей недружелюбностью к людям. Даже в зоопарках они предпочитают оставаться в укрытиях и не показываться.
Одиночество и обособленность Манулы не любят общение с сородичами или другими видами животных. Они предпочитают жить в пустынных степях Забайкальского края, Монголии и некоторых районах Средней Азии.
Невозможность приручения Работники Даурского заповедника пытались выкормить котят, но повзрослевшие манулы покидали своих опекунов и возвращались в степь, что подтверждает их приручение крайне маловероятно.
Необычные места обитания Эти животные могут выбирать для жилья самые неожиданные места, включая барсучьи норы и расщелины. В одном случае самок манулов нашли в заброшенных комбайнах.
Размеры и вес Манулы немного крупнее домашних котов. Вес новорождённых составляет около 100 г, взрослых — от 3 до 5 кг. Длина тела достигает 60 см, а хвоста — ещё 30 см.
Латинское имя Латинское название вида Otocolobus manul переводится как "уродливое ухо" из-за необычной формы их ушей.
Форма зрачков В отличие от обычных котов, у манулов зрачки всегда круглые и не становятся щелеобразными.
Зимний вес Перед наступлением зимы манулы набирают массу и могут достигать веса около 7 кг в холодный период.