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Уникальные особенности манулов: 10 удивительных фактов

10 интересных фактов о манулах: дикие коты, которые не приручаются
2:14
Интересные Новости

Манулы — удивительные дикие кошки, которые хоть и внешне похожи на домашних котов, совершенно не подходят на роль питомца. Вот 10 интересных фактов об этих необычных животных:

10 интересных фактов о манулах: дикие коты, которые не приручаются
Фото: zoo.mos.ru is licensed under https://zoo.mos.ru/manul/
  1. Символ зоопарка
    Первых манулов привезли в Московский зоопарк в 1949 году, и сегодня они являются его официальным символом, а также символом центра воспроизводства редких животных.

  2. Самый плотный мех
    Мех манулов считается самым густым среди всех кошачьих в мире — на 1 кв. см кожи приходится около 9 тысяч волосков длиной 7 см.

  3. Нелюбовь к людям
    Манулы известны своей недружелюбностью к людям. Даже в зоопарках они предпочитают оставаться в укрытиях и не показываться.

  4. Одиночество и обособленность
    Манулы не любят общение с сородичами или другими видами животных. Они предпочитают жить в пустынных степях Забайкальского края, Монголии и некоторых районах Средней Азии.

  5. Невозможность приручения
    Работники Даурского заповедника пытались выкормить котят, но повзрослевшие манулы покидали своих опекунов и возвращались в степь, что подтверждает их приручение крайне маловероятно.

  6. Необычные места обитания
    Эти животные могут выбирать для жилья самые неожиданные места, включая барсучьи норы и расщелины. В одном случае самок манулов нашли в заброшенных комбайнах.

  7. Размеры и вес
    Манулы немного крупнее домашних котов. Вес новорождённых составляет около 100 г, взрослых — от 3 до 5 кг. Длина тела достигает 60 см, а хвоста — ещё 30 см.

  8. Латинское имя
    Латинское название вида Otocolobus manul переводится как "уродливое ухо" из-за необычной формы их ушей.

  9. Форма зрачков
    В отличие от обычных котов, у манулов зрачки всегда круглые и не становятся щелеобразными.

  10. Зимний вес
    Перед наступлением зимы манулы набирают массу и могут достигать веса около 7 кг в холодный период.

Уточнения

Ману́л — хищное млекопитающее семейства кошачьих.

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Автор Дмитрий Тезнев
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