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Питание древних людей: исследования бактерий раскрыли предпочтения предков

Что ели наши предки: бактерии раскрывают тайны древней кухни
1:00
Интересные Новости

Около ста тысяч лет назад бактерия Helicobacter pylori поселилась в желудках людей, что подтверждает: древние люди уже тогда употребляли мясо и рыбу. Специалисты, изучив геномы H. pylori со всех уголков планеты, выяснили, что её эковид Hardy распространился по миру вместе с людьми. Этот эковид обнаружен в желудках людей, предпочитающих мясные и рыбные продукты, а также у хищников, таких как гепарды и тигры. Это открытие указывает на то, что наши предки по всей планете в основном ели животную пищу, несмотря на доступность растительных продуктов.

Что ели наши предки: бактерии раскрывают тайны древней кухни
Фото: Служба коммуникаций Атырауской области is licensed under public domain

Таким образом, древние люди, скорее всего, строили свой рацион вокруг рыбы и мяса, даже если растительные продукты были доступны. Этот вывод проливает свет на ранние привычки питания и предполагает, что потребление животной пищи было повсеместным.

Уточнения

Helicobacter pylori — спиралевидная грамотрицательная бактерия, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Автор Дмитрий Тезнев
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