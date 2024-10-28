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В полнолуние возрастает риск ДТП с участием диких животных

Полнолуние и ДТП с животными: почему опасность возрастает
Интересные Новости

Исследование, проведённое учёными Техасского университета, показало, что в ночное время при полной Луне риск ДТП с участием диких животных возрастает на 46 % по сравнению с новолунием.

Полнолуние и ДТП с животными: почему опасность возрастает
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Анализ статистики дорожных происшествий за 112 лунных циклов, охватывающий период с 2011 по 2020 год, выявил, что яркость полной Луны оказывает существенное влияние на частоту таких аварий, особенно в сельских и пригородных районах. В то время как отражаемый Луной свет улучшает видимость для водителей, он также усиливает активность диких животных, которые чаще оказываются на дороге, что увеличивает риск неожиданных столкновений.

Ранее аналогичные исследования проводились в других странах, однако результаты не всегда подтверждали наличие прямой связи между лунными фазами и количеством ДТП с участием диких животных.

 

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Автор Дмитрий Тезнев
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