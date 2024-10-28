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Почему не все люди чувствуют запах муравьев

Запах муравьев: почему одни его чувствуют, а другие — нет
1:10
Интересные Новости

Некоторые люди утверждают, что могут ощущать запах муравьев, и это стало причиной оживленных споров в интернете. Вирусное видео собрало множество комментариев, где пользователи делились своими впечатлениями: кто-то говорил, что муравьи пахнут пряностями, кто-то — химическими веществами, а некоторые вовсе сомневались в существовании такого запаха.

Запах муравьев: почему одни его чувствуют, а другие — нет
Фото: flickr.com by Jeff Turner, CC BY 2.0

Неформальный опрос показал, что около 20 % респондентов действительно ощущают запах муравьев, описывая его как "земляной" или "кислый". Некоторые сравнивали его с запахом гниющих кокосов, в то время как остальные 80 % ничего подобного не чувствовали.

Исследования 2015 года выяснили, что домашний муравей (Tapinoma sessile) выделяет метилкетоны — вещества, которые также присутствуют в голубом сыре. Другие виды муравьев, такие как муравьи-плотники и цитронеллы, используют резкие запахи для защиты. Почему одни люди чувствуют этот запах, а другие нет, пока остается загадкой и может быть связано с генетикой или типом муравьев в разных регионах.

Уточнения

Гене́тика — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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