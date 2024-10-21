Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи нашли древнеримскую деревню с роскошной мозаикой в Сицилии
Спрос на междугороднюю доставку в России вырос на 29% перед "Чёрной пятницей"
Авто с бесключевым доступом: легкая цель для угонщиков
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Путин: растут туристические обмены между РФ и ОАЭ
Оформление комнаты картинами: советы по созданию гармоничного интерьера
Как сохранить красоту волос во время сна: рекомендации для крепких локонов
За Украину и демократию: Трамп признался, что угрожал Путину ударом по Москве
Формулы Зеленского: МИД РФ предстерегает партнеров от поддержки Киева

Взрывы в Киеве: в столице Украины гпрогремело порядка трех взрывов за ночь

1:32
Интересные Новости

В Киеве вновь прозвучали взрывы, ставшие третьими за эту ночь, на фоне продолжающейся воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". В Telegram-канале этого издания появилось сообщение о том, что в столице слышны взрывы.

Взрывы в Киеве: в столице Украины гпрогремело порядка трех взрывов за ночь
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Данные онлайн-карты, представленной украинским министерством цифровой трансформации, свидетельствуют о том, что в Киеве и прилегающей области активизирован сигнал воздушной тревоги.

Ранее украинские медиа информировали о том, что взрывы также произошли в Кривом Роге, Житомире, а также в Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях и в Лубнах Полтавской области.

Удары по инфраструктуре Украины российские вооруженные силы начали наносить с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором, как утверждают российские власти, замешаны украинские спецслужбы. Атаки направлены на энергетические объекты, оборонные предприятия, а также на системы военного управления и связи по всей территории Украины.

С тех пор сигнал воздушной тревоги звучит ежедневно в различных регионах, иногда охватывая всю страну. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не атакуют жилые здания и социальную инфраструктуру в ходе боевых действий с украинскими вооруженными силами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Садоводство, цветоводство
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай Аудио 
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении
Правда ТВ
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении Аудио 
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Красота и стиль
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость Аудио 
Популярное
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие

Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.

Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Последние материалы
За Украину и демократию: Трамп признался, что угрожал Путину ударом по Москве
Формулы Зеленского: МИД РФ предстерегает партнеров от поддержки Киева
За все ответят: Херсонская область намерена взыскать ущерб с Украины после завершения конфликта
Ошибки стратегии: как антирейтинг Майи Санду повлиял на референдум в Молдавии
Финансовый приоритет: помощь Украине и Израилю в 50 раз превысила поддержку пострадавших от ураганов в США
Взрывы в Киеве: в столице Украины гпрогремело порядка трех взрывов за ночь
Взрыв в Одессе: яркое зарево над городом
Приднестровцы отвергли вступление Молдавии в ЕС с поддержкой более 60% голосов
Илан Шор объявляет о поражении Майи Санду в референдуме по ЕС
Как свёкла спасает от болезней сердца и анемии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.