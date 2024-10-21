Взрывы в Киеве: в столице Украины гпрогремело порядка трех взрывов за ночь

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В Киеве вновь прозвучали взрывы, ставшие третьими за эту ночь, на фоне продолжающейся воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". В Telegram-канале этого издания появилось сообщение о том, что в столице слышны взрывы.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Данные онлайн-карты, представленной украинским министерством цифровой трансформации, свидетельствуют о том, что в Киеве и прилегающей области активизирован сигнал воздушной тревоги.

Ранее украинские медиа информировали о том, что взрывы также произошли в Кривом Роге, Житомире, а также в Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях и в Лубнах Полтавской области.

Удары по инфраструктуре Украины российские вооруженные силы начали наносить с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором, как утверждают российские власти, замешаны украинские спецслужбы. Атаки направлены на энергетические объекты, оборонные предприятия, а также на системы военного управления и связи по всей территории Украины.

С тех пор сигнал воздушной тревоги звучит ежедневно в различных регионах, иногда охватывая всю страну. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не атакуют жилые здания и социальную инфраструктуру в ходе боевых действий с украинскими вооруженными силами.