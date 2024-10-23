Масштабное исследование: численность птиц катастрофически снижается

Исчезновение птиц: катастрофические последствия вмешательства человека

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Команда исследователей из 24 научных учреждений провела масштабное исследование, посвящённое вымиранию птиц, и пришла к тревожным выводам о последствиях человеческой деятельности. За последние 130 000 лет численность птиц значительно сократилась, а скорость их исчезновения резко возросла. Анализ данных о 610 вымерших видах, включая попугаев и голубей, показал, что основная причина их исчезновения — вмешательство человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, CC BY-SA 3.0

Ведущий автор исследования, доктор Том Мэтьюз, подчеркнул, что птицы играют важную роль в экосистемах: они контролируют численность насекомых и способствуют распространению семян растений. Исчезновение этих видов ведёт к вспышкам вредителей и снижению способности лесов к восстановлению. Ученые оценили, что общая потеря эволюционного разнообразия составляет 3 миллиарда лет.

В условиях глобального потепления и вырубки лесов исследование является призывом к срочным действиям для защиты находящихся на грани исчезновения видов и более рациональному использованию природных ресурсов.

Уточнения

Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.





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