Жительница Индианы выловила 129-сантиметрового сома и побила рекорд штата

К. Фелтнер из города Мэдисон, штат Индиана, США, установила новый рекорд во время рыбалки в Западной Вирджинии. В сентябре она выловила 129-сантиметрового голубого сома в реке Огайо, побив предыдущий рекорд, который принадлежал С. Прайсу. Два года назад Прайс поймал голубого сома длиной 128,7 см. Однако рекорд по весу рыбы Фелтнер не превзошла: её улов весил 29 кг, в то время как лидером остаётся 31,5-килограммовый сом, выловленный М. Д. Дрейком. Рекорд К. Фелтнер стал девятым достижением в сфере рыболовства в штате за этот год.
Ранее в России В. Мазембах также отличился, выловив 30-килограммового сома в Камышинском районе. По его словам, сом боролся около 15 минут, пока не сдался. Мазембах использовал квок и 0,5-килограммовую ракушку-перловицу в качестве приманки и вытащил рыбу без помощи.
Обыкнове́нный сом - крупная бесчешуйчатая пресноводная рыба семейства сомовых.
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