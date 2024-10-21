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Аэродинамическая труба помогает изучать полёты птиц

Как птицы совершают невероятные миграции
1:35
Интересные Новости

Каждую осень миллиарды птиц отправляются в долгий путь на юг, преодолевая тысячи километров. Этот величественный процесс, который многие наблюдают каждый год, до сих пор остаётся загадкой для учёных. Вопрос о том, как птицы, такие как веретенники, могут пролетать через весь Тихий океан, заставляет исследователей искать новые способы понять их уникальные способности.

Как птицы совершают невероятные миграции
Фото: unsplash.com by Alex Wigan, PDM

Биолог из Западного университета в Онтарио, Кристофер Гульельмо, занимается изучением физиологии полёта птиц. Его команда стремится выяснить, какие затраты энергии и выгоды связаны с такими длительными перелётами. Для этого они используют гипобарическую аэродинамическую трубу, которая имитирует условия полёта на различных высотах и скоростях. Изменяя скорость воздушного потока до 64,3 км/ч, учёные наблюдают за тем, как птицы могут часами махать крыльями, оставаясь на одном месте.

В одном из экспериментов команда Гульельмо изучает западных перевозчиков — "чемпионов" среди мигрирующих птиц. Исследователи определяют, сколько энергии требуется птицам для полёта на различных скоростях, чтобы найти оптимальный баланс между затратами калорий и эффективностью полёта.

Эти исследования помогут лучше понять, как изменения в окружающей среде могут повлиять на выживание птиц во время миграции, а также на их способность находить новые места для отдыха и восполнения энергии.

Уточнения

Аэродинами́ческая труба́ - техническое устройство, предназначенное для моделирования воздействия среды на движущиеся в ней тела.

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Автор Дмитрий Тезнев
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