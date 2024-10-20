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Почему животные могут различать количество объектов, но не считать

Числа без символов: почему животные не могут считать
1:16
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Многие животные, такие как собаки, рыбки гуппи и пчелы, способны распознавать изменения в количестве объектов. Их способности схожи с тем, как 12-месячный ребёнок замечает уменьшение количества конфет, если убрать пару штук. Однако, несмотря на это, животные не способны научиться считать, в отличие от детей. В чём причина?

Числа без символов: почему животные не могут считать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одной из ключевых особенностей человеческого счёта является использование символов для обозначения чисел. Переломным моментом стало создание арабских цифр, которые позволяют обозначать любые величины с помощью всего 10 символов. Когда дети начинают учиться считать, им уже известны названия этих цифр, что помогает быстрее овладеть счётом.

Специалисты отмечают, что у маленьких детей способность легко переходить от слов, обозначающих цифры, к числовым символам является показателем того, что у них не возникнет проблем с арифметикой в будущем.

Таким образом, основа умения считать — это язык. У животных отсутствует подобная система, они используют свою врождённую способность ориентироваться в количестве объектов, но не имеют средств для полноценного счёта, как люди.

Уточнения

Ара́бские ци́фры — традиционное название набора из десяти знаков, используемых в большинстве стран для записи чисел в десятичной позиционной системе счисления.

Арифме́тика — раздел математики, изучающий числа, их отношения и свойства.

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Автор Дмитрий Тезнев
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