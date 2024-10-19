Как и зачем у слонов образуются морщины на хоботе

Как морщины помогают слонам в повседневной жизни

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Немецкие учёные провели исследования, чтобы понять, зачем слонам нужна морщинистая кожа, особенно на хоботе. В ходе работы они изучали морщины у азиатских и африканских слонов разных возрастов, чтобы разобраться в их развитии. Оказалось, что у азиатских слонов больше морщин, чем у их африканских собратьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Уже на стадии внутриутробного развития у слонят начинают формироваться морщины на хоботе, и их количество удваивается каждые 20 дней. С возрастом процесс замедляется, но азиатские слоны продолжают наращивать количество морщин быстрее, чем африканские.

Хобот — главный инструмент для слонов, с помощью которого они выполняют множество действий и взаимодействуют с окружающей средой. Благодаря сложной мускулатуре хобот обладает удивительной подвижностью и гибкостью. Интересно, что слоны, как и люди, могут быть "правохоботниками" или "левохоботниками", в зависимости от того, какой стороной хобота они чаще пользуются.

Исследователи пришли к выводу, что морщины на хоботе помогают слонам лучше захватывать предметы и сгибать его. Ежедневно слоны при помощи хобота захватывают множество предметов и съедают около 200 кг пищи. Постоянное использование хобота приводит к образованию складок и морщин.

Учёные также выдвинули гипотезу, что появление морщин может зависеть от условий окружающей среды. Например, азиатские слоны живут в более влажных условиях, а африканские — в засушливом климате, что может влиять на количество и форму морщин.

Уточнения

Слоны́ - семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.



Хо́бот — непарный вырост на переднем конце тела животного, обычно обладающий подвижностью.



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