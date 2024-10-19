Пищевая моль: как предотвратить её появление в доме

Какие запахи притягивают пищевую моль и как от неё избавиться

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Пищевая моль может учуять испорченную крупу на огромном расстоянии. Как отмечает биолог Ольга Трофимова, моль привлекают не только испорченные крупы, но и подгнивающие фрукты, овощи и даже тухлое мясо. Эти насекомые проникают в дома через щели, поэтому первым делом нужно заделать все возможные отверстия, чтобы предотвратить их появление. Также важно закрыть вентиляционные отверстия мелкой сеткой, чтобы моль не смогла проникнуть через них.

Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, CC BY 2.0

Специалист рекомендует регулярно проверять продукты на наличие личинок, начиная с таких уязвимых категорий, как крупы, чай и сухофрукты. Испорченную пищу следует немедленно выбросить, так как продукты жизнедеятельности моли могут привести к интоксикации. Хранить оставшиеся запасы рекомендуется только после тщательной уборки контейнеров с использованием соды, а полки кухонных шкафов нужно протереть раствором уксуса и воды (1:1).

Чтобы обезопасить продукты от моли, их можно обработать ультрафиолетом, нагреть в духовке при температуре 120°C в течение 15 минут или заморозить на 24 часа. Кроме того, моль отпугивают такие натуральные средства, как чеснок, полынь и лавровый лист, добавляет эксперт.

Уточнения

Личи́нка - фаза жизненного цикла ряда животных.



Ультрафиоле́товое излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.



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