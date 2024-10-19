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Пищевая моль: как предотвратить её появление в доме

Какие запахи притягивают пищевую моль и как от неё избавиться
1:23
Интересные Новости

Пищевая моль может учуять испорченную крупу на огромном расстоянии. Как отмечает биолог Ольга Трофимова, моль привлекают не только испорченные крупы, но и подгнивающие фрукты, овощи и даже тухлое мясо. Эти насекомые проникают в дома через щели, поэтому первым делом нужно заделать все возможные отверстия, чтобы предотвратить их появление. Также важно закрыть вентиляционные отверстия мелкой сеткой, чтобы моль не смогла проникнуть через них.

Какие запахи притягивают пищевую моль и как от неё избавиться
Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, CC BY 2.0

Специалист рекомендует регулярно проверять продукты на наличие личинок, начиная с таких уязвимых категорий, как крупы, чай и сухофрукты. Испорченную пищу следует немедленно выбросить, так как продукты жизнедеятельности моли могут привести к интоксикации. Хранить оставшиеся запасы рекомендуется только после тщательной уборки контейнеров с использованием соды, а полки кухонных шкафов нужно протереть раствором уксуса и воды (1:1).

Чтобы обезопасить продукты от моли, их можно обработать ультрафиолетом, нагреть в духовке при температуре 120°C в течение 15 минут или заморозить на 24 часа. Кроме того, моль отпугивают такие натуральные средства, как чеснок, полынь и лавровый лист, добавляет эксперт.

Уточнения

Личи́нка - фаза жизненного цикла ряда животных.

Ультрафиоле́товое излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

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Автор Дмитрий Тезнев
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