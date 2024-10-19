В Кении используют личинок для утилизации отходов и кормления рыб

Экологичное решение из Кении: личинки спасают природу

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В Кении группа молодых волонтёров нашла экологически чистое решение проблемы пищевых отходов, используя личинок чёрной львинки. Проект под названием Mila, что на суахили означает "традиция", направлен на утилизацию органических отходов, восстановление мангровых лесов и производство корма для рыб на прибрежных фермах в Момбасе.

Фото: commons.wikimedia.org by Apple2000, CC BY-SA 3.0

Команда собирает пищевые отходы из домов и ресторанов, что помогает очищать город от мусора и снижать риск заболеваний, вызванных антисанитарией. В стране, где уровень пищевых отходов достигает 100 кг на человека в год, такие инициативы играют важную роль.

Личинки чёрной львинки не только перерабатывают органические отходы, но и их экскременты становятся ценным удобрением, которое повышает урожайность у мелких фермеров. Это позволяет им переходить на быстрорастущие культуры и получать дополнительный доход.

Кроме того, использование личинок в качестве корма для рыб снижает загрязнение морской среды и улучшает улов местных рыбаков. Этот метод способствует развитию устойчивой аквакультуры, уменьшая зависимость от выловленной в дикой природе рыбы, что в конечном итоге помогает как окружающей среде, так и местным сообществам.

Уточнения

Эколо́гия — естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.



Ке́ния - государство в Восточной Африке.



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