Климат и человек: причины массового исчезновения животных

Численность диких животных резко падает

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Численность дикой фауны на планете стремительно сокращается. Последний отчет показал тревожные цифры: за последние пятьдесят лет среднее количество диких животных уменьшилось на 73%. Этот показатель охватывает 35 тысяч популяций 5495 видов позвоночных, исследованных в период с 1970 по 2020 годы.

Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government

Особенно пострадали пресноводные виды, численность которых сократилась на 85%. Сухопутные животные потеряли 69% своей популяции, а морские обитатели уменьшились на 56%. Самые разрушительные изменения зафиксированы в Латинской Америке и Карибском бассейне, где численность диких животных сократилась почти на 100%. В то время как в Северной Америке и Европе тенденция не столь резкая.

Основными причинами этого массового сокращения считаются разрушение естественных мест обитания, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов и изменение климата. Несмотря на пугающие данные, есть и позитивные примеры: численность горных горилл и бизонов начала восстанавливаться благодаря усилиям по их сохранению.

Такое катастрофическое сокращение популяций диких животных не только подрывает устойчивость экосистем, но и может негативно сказаться на жизни людей в будущем.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.



Кли́мат — это многолетний режим погоды на определённой территории.



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