Как физиология колибри помогает им экономить энергию ночью

Как колибри экономят энергию ночью

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Колибри — это удивительные птицы, которые поражают не только своим ярким оперением, но и уникальными способностями. Эти крошечные создания способны летать в самых разных направлениях: вверх, вниз, вперёд и даже назад, что делает их единственными птицами с такой способностью. Их активность и быстрый метаболизм требуют постоянного пополнения энергии, что привело к ряду интересных адаптаций в их поведении.

Фото: Own work by Rhododendrites, CC BY-SA 4.0

По данным исследований, колибри тратят больше времени на активные действия, чем предполагалось ранее. Учёная-физиолог Ануша Шанкар обнаружила, что летом, когда много цветущих растений, этим птицам хватает всего несколько часов, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности. Однако во время муссонов доступ к пище становится сложнее, и колибри вынуждены тратить больше времени и сил на поиски цветков.

Чтобы справляться с нехваткой энергии, колибри могут впадать в состояние торпора — это форма кратковременной спячки, когда они ночью снижают температуру тела и уменьшают метаболические затраты на 95%. Этот механизм особенно полезен после дней с недостаточным питанием или перед долгими миграциями.

Исследователи продолжают изучать, какие аспекты физиологии колибри играют ключевую роль в их способности к торпору и какие гены позволяют этим удивительным птицам быть такими выносливыми и адаптивными.

Уточнения

Анабио́з - временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме под воздействием внешних или внутренних факторов.



Биологи́ческая адапта́ция — приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие.



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