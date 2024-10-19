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Географическая изоляция Австралии защищает её от птичьего гриппа

Почему птичий грипп обходит Австралию стороной
1:27
Интересные Новости

Австралия остаётся одним из немногих регионов мира, куда до сих пор не добрался высокопатогенный птичий грипп, ставший причиной гибели тысяч птиц и даже некоторых млекопитающих. В чём же секрет такого везения?

Почему птичий грипп обходит Австралию стороной
Фото: Wikipedia by Josh Berglund, CC BY 2.0

Предполагается, что ключевую роль играет географическая изоляция континента и строгое регулирование ввоза живой птицы. Австралия практически не получает поставок птиц из других стран, что снижает риск заноса вируса. Однако угроза всё же существует — главным образом, из-за миграции птиц, которые могут переносить вирус.

Австралийские учёные уже начали исследования, собирая образцы почти у тысячи перелётных птиц, таких как клинохвостый буревестник, для проверки на наличие штамма H5N1. В планах команды исследовать семь ключевых регионов страны.

Особую тревогу вызывают утки. Эти птицы способны переносить вирус, не проявляя симптомов заболевания. Однако местные утки обычно не мигрируют за пределы страны, что также снижает вероятность распространения вируса.

Интересным фактом является и то, что некоторые специалисты полагают: генетические особенности австралийских птиц могут быть дополнительным фактором, защищающим их от вируса. Но эта гипотеза требует дальнейших исследований.

Уточнения

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью.

Австра́лия - государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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