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Белки анализируют ветви перед прыжком: как это происходит

Почему белки прыгают быстрее с гибких веток
1:32
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Биологи давно интересуются, как белки так искусно прыгают с ветки на ветку. Чтобы это изучить, американская исследовательница Н. Хант с коллегами разработала специальную полосу препятствий для белок. В качестве дополнительной мотивации они использовали арахис, чтобы грызуны активнее участвовали в эксперименте. Белкам предложили прыгать с веток разной жесткости: высокой, средней и низкой. Все их прыжки фиксировались на камеру для анализа.

Почему белки прыгают быстрее с гибких веток
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Исследование показало, что белки стараются как можно скорее покинуть гибкие ветки, чтобы усилить свой толчок. Это приводит к тому, что они готовы прыгать на большее расстояние, лишь бы сделать это быстрее и точнее. Учёные также обнаружили, что белки принимают решение о прыжке в зависимости от жесткости ветки и расстояния, которое им нужно преодолеть. Однако выяснилось, что гибкость ветки играет куда более важную роль — в шесть раз значимее, чем расстояние. Если бы для белок приоритетом было лишь расстояние, они бы прыгали с одних и тех же мест, невзирая на гибкость ветки. Однако зверьки мгновенно анализируют оба этих параметра.

Еще одной интересной деталью стало то, что при более длинных прыжках или когда точка приземления выше или ниже исходной, белки часто переворачивались в воздухе. Этот маневр они используют для замедления и более точного приземления. 

Уточнения

Бе́лки — род грызунов семейства беличьих.

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Автор Дмитрий Тезнев
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