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Департамент призвал москвичей не подкармливать ежей перед спячкой

Московские ежи набирают вес и готовятся к спячке
1:19
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Московские ежи начали активную подготовку к зимней спячке, набирая вес и прячась в укромные места, чтобы пережить холодное время года. По словам специалистов из департамента природопользования и охраны окружающей среды, перед зимовкой ежам необходимо увеличить свою массу до 750 граммов. Это помогает им накопить достаточно жировых запасов для успешной спячки.

Московские ежи набирают вес и готовятся к спячке
Фото: Wikipedia by Yuriy75, CC BY-SA 3.0

Специалисты развеяли популярный миф о том, что ежи любят яблоки. В действительности эти колючие зверьки являются хищниками, и в их рацион входят дождевые черви, слизняки, жуки, улитки и даже мелкие грызуны, такие как мыши.

Департамент также призвал жителей столицы не пытаться подкармливать ежей, так как они сами способны добыть себе еду и знают, что им необходимо для подготовки к зиме. Ежам нельзя давать молоко, и тем более не стоит забирать их домой, чтобы потом выпустить на волю — смена обстановки может причинить животным стресс.

Ежи — свободолюбивые и самостоятельные существа, адаптированные к жизни в дикой природе. Если им не мешать, они успешно справятся с подготовкой к зиме, наберут нужный вес и залягут в спячку до весны.

Уточнения

Москва́ - столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Спя́чка - период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

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Автор Дмитрий Тезнев
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