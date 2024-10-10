Редкий северный гладкий кит погиб из-за запутывания в рыбацких снастях

Рыбацкие сети снова стали причиной гибели северного гладкого кита

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Редкий северный гладкий кит, обнаруженный мёртвым у побережья Массачусетса в январе этого года, погиб в результате "хронического запутывания" в рыбацких снастях для вылова лобстеров в штате Мэн. Этот случай подчёркивает опасность, с которой сталкивается небольшая популяция северных гладких китов, чья численность продолжает снижаться.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), результаты вскрытия показали, что кит погиб из-за долговременного запутывания в снастях. Верёвки, обнаруженные на теле животного, совпали с теми, которые обычно используют для лова лобстеров в штате Мэн. В то же время расследование продолжается.

Природоохранные организации активно борются за ужесточение мер по защите морских млекопитающих, выступая за более строгие регуляции рыболовства и морских перевозок у восточного побережья США. Эксперты подчёркивают, что подобные трагедии будут повторяться до тех пор, пока рыболовные снасти остаются в океане.

Уточнения

Северный гладкий кит - вид семейства гладких китов, распространённый в северных регионах Атлантического океана.



Массачу́сетс - штат в Новой Англии, расположенный на северо-востоке США, на берегу Атлантического океана.



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