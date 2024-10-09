Израильтяне создали казеины без коровьего молока для сыров и йогуртов

Израильская компания создала сыр без молока: как это работает

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Израильская компания DairyX разработала инновационный способ производства тягучего сыра без использования коровьего молока. Это стало возможным благодаря созданию нового штамма дрожжей, который производит ключевые молочные белки — казеины. Эти белки, формируя небольшие шарики, создают характерную тягучесть и кремовую текстуру, которые так ценятся в традиционных сырах и йогуртах.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Растительные альтернативы молочным продуктам часто не могут достичь той же текстуры, что и молочные аналоги, однако специалисты DairyX уверены, что им удалось решить эту проблему. Теперь компания стремится масштабировать своё производство и получить необходимые разрешения, чтобы начать поставки продукта на рынок к 2027 году.

Если DairyX добьётся успеха, их синтетические казеины смогут использоваться в сыроварении и производстве йогуртов, полностью заменяя коровье молоко без необходимости изменения оборудования или рецептуры.

Уточнения

Казеи́н - сложный белок, образующийся из предшественника казеина — казеиногена при створаживании молока.



Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.



Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.



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