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Гренландские киты подтвердили теорию акустической связи

Киты синхронизируют свои погружения на расстоянии 100 км
1:10
Интересные Новости

Новое исследование, проведённое учёными в Гренландии, выявило уникальное поведение усатых китов. Оказалось, что два гренландских кита синхронизировали свои погружения, находясь на расстоянии около 100 км друг от друга.

Киты синхронизируют свои погружения на расстоянии 100 км
Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Это открытие подтверждает давнюю теорию акустической стадной связи, предложенную Роджером Пэйном и Дугласом Уэббом более 50 лет назад. Они предположили, что усатые киты могут использовать низкочастотные звуковые сигналы для координации действий на огромных расстояниях.

Команда под руководством Евгения Подольского из Университета Хоккайдо проанализировала данные о погружениях 12 гренландских китов за 144 дня, используя спутниковые метки и алгоритмы теории хаоса. Исследование показало, что киты следуют 24-часовому циклу, ныряя на меньшую глубину утром и на большую — во второй половине дня.

Это совпадает с суточной миграцией планктона, что указывает на то, что киты могут координировать свои действия с помощью акустических сигналов, охотясь на большие расстояния.

Уточнения

Гренландский кит или полярный кит — морское млекопитающее парвотряда усатых китов. Единственный вид рода гренландских китов.

Аку́стика — область физики, изучающая свойства упругих колебаний и волн от низких частот до предельно высоких частот.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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