Предложен новый метод определения пола обитателей палеолита

Как анализ белков в зубах раскрывает тайны древних охотников

1:22 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Команда учёных из Института археологии и этнографии СО РАН предложила новый метод определения пола животных, убитых охотниками палеолита. Это исследование может помочь археологам и антропологам точнее анализировать останки древней добычи, несмотря на сложности, вызванные тем, что первобытные люди дробили животных на части, что усложняет идентификацию останков.

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Чаще всего лучше всего сохраняются зубы животных, и по их структуре можно определить сезон, когда животное было убито. Однако установить пол по зубам трудно, поскольку зубы самцов и самок часто не имеют внешних отличий.

В своём новом исследовании учёные предложили применять протеомный анализ зубной эмали, который позволяет исследовать состав белков и пептидов в зубах. Этот метод уже дал результаты: с его помощью удалось определить половую принадлежность бизонов, убитых древними охотниками. Анализ показал, на каких животных охотились люди в разные сезоны.

Исследователи утверждают, что протеомный анализ является перспективным методом, так как белки могут сохраняться на протяжении тысячелетий. Этот метод также можно применять для определения пола древних людей по фрагментам их останков.

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