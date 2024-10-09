Осьминоги руководят рыбами на охоте и наказывают нарушителей

Осьминоги командуют рыбами и наказывают "ленивых" ударами щупалец

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Осьминоги, как оказалось, обладают куда более сложными социальными навыками, чем считалось ранее. В ходе наблюдений на дне Красного моря немецкие исследователи зафиксировали удивительное поведение этих головоногих моллюсков. Осьминоги не только ведут охоту, но и могут руководить группами рыб, организуя их для более успешного поиска добычи. Более того, если кто-то из "союзников" ведёт себя неподобающим образом — присоединяется к группе, но не участвует в охоте, — осьминог наказывает таких нарушителей, ударяя их щупальцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, PDM

Исследователи из Университета Констанца изучили 120 часов видеоматериалов, снятых на дне Красного моря, и выявили 13 эпизодов, когда большой синий осьминог (Octopus cyanea) координировал действия рыб различных видов для совместной охоты. Каждому участнику в такой команде была отведена своя роль. Например, зубатые барабули продвигали других рыб вперёд, что помогало охотничьему процессу, а осьминог управлял координацией группы.

Однако не все рыбы действовали честно — иногда некоторые особи, такие как краснополосые груперы, присоединялись к команде, но не участвовали в поиске добычи. Осьминоги, распознавая таких "паразитов", наказывали их, нанося удары щупальцами. Это поведение демонстрирует не только высокий уровень интеллекта, но и способность к социальному контролю.

Учёные планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, могут ли осьминоги запоминать "нарушителей" и таким образом воздействовать на их дальнейшее поведение.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые - самый известный отряд головоногих моллюсков.



Кра́сное мо́ре - внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине.



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