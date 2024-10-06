Почему коалы стали зависимы от эвкалиптов

Как коалы стали заложниками своей диеты

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Коалы, как одни из самых узнаваемых символов Австралии, полностью изменили свои привычки и физиологию, чтобы приспособиться к суровым условиям континента и стать "рабами желудка". Вопреки распространённому мнению о том, что Австралия — это "зелёный континент", на самом деле большая её часть состоит из пустынь и полупустынь. Эвкалиптовые леса, где обитают коалы, встречаются лишь в умеренных зонах вдоль побережья, и даже там пища довольно скудная.

Фото: Own work, from Sharp Photography, sharpphotography.co.uk by Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0

Главный источник пропитания коал — это листья эвкалипта, которые, несмотря на их обилие, бедны питательными веществами и богаты дубильными кислотами и даже ядовитыми веществами, такими как синильная кислота. Это делает их трудными для переваривания. Коалы вынуждены тратить почти всё своё бодрствующее время на выбор наиболее мягких и питательных листьев, которые легче усваиваются. При этом они пьют крайне мало воды, извлекая влагу из листьев.

Коалы изменили свои привычки ради выживания. Они перешли на ночной образ жизни, чтобы избегать жары и хищников во время переходов с дерева на дерево в поисках пищи. Кроме того, большую часть дня эти животные спят, что позволяет им сохранять энергию и переваривать калории. Даже их физиология изменилась: у коал одна из самых длинных слепых кишок среди млекопитающих, что позволяет им более эффективно переваривать жёсткие эвкалиптовые листья.

Их симбиоз с эвкалиптами — одновременно спасение и ловушка. Коалы зависят от определённых видов эвкалиптов, которых всего около 50 из 800 существующих видов деревьев. Эта строгая диета делает их уязвимыми к вырубке лесов и изменению климата.

Уточнения

Коа́ла - вид сумчатых, обитающий в Австралии. Единственный современный представитель семейства коаловых из отряда двурезцовых сумчатых.



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