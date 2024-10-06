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"щенячий взгляд" присущ не только домашним собакам

Дикие койоты тоже умеют строить "щенячьи глазки"
1:41
Интересные Новости

Новое исследование биологов из Университета Бэйлора (США) показало, что дикие предки собак — койоты — также могут делать "щенячьи глазки", что ставит под сомнение предположение о том, что этот навык развился исключительно у домашних псов в результате общения с людьми.

Дикие койоты тоже умеют строить "щенячьи глазки"
Фото: flickr.com by Joshua Tree National Park, CC BY 2.0

До этого считалось, что способность поднимать брови и делать "заискивающий" взгляд была уникальной особенностью домашних собак (Canis familiaris), развившейся в процессе одомашнивания и общения с людьми. Эта способность объяснялась наличием мышцы LAOM (медиальный леватор угла глаза), которая помогает собакам делать "щенячьи глазки", вызывая эмоциональную реакцию у людей. Однако новое исследование показало, что эта мышца также развита у койотов (Canis latrans), но отсутствует или видоизменена у серых волков (Canis lupus).

Авторы исследования сравнили мимические мышцы койотов, волков и домашних собак, исключив возможность скрещивания у койотов и собак в прошлых поколениях. Оказалось, что способность делать "щенячьи глаза" — это не уникальная черта, развившаяся в результате одомашнивания, а наследственная особенность, общая для нескольких видов рода Canis.

Как отметил аспирант Университета Бэйлора Патрик Каннингем, эта находка поднимает интересные вопросы о роли мимики в выживании диких псовых. Вполне возможно, что выражение эмоций через мимику играло важную роль в выживании и взаимодействии койотов и их предков, независимо от общения с людьми.

Уточнения

Койо́т — хищное млекопитающее семейства псовых. Латинское название вида означает "собака лающая".

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Автор Дмитрий Тезнев
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