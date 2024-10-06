63-летняя женщина отбивалась от медведя во время прогулки с собаками

63-летняя Ли О'Коннор из штата Вашингтон столкнулась с чёрным медведем во время утренней прогулки с собаками. Когда её псы внезапно рванули в сторону, она предположила, что они заметили коров, но вскоре увидела, что к ней приближается медведь. Вспомнив рассказ по радио о том, как мужчина сражался с медведем, женщина решила отбиваться кулаками. О'Коннор ударила медведя не менее трёх раз, но животное не отступало. Опасаясь нападения, она легла на землю и свернулась калачиком.
Медведь действительно напал на пенсионерку, но её собаки вовремя подоспели и отогнали хищника. Хотя схватка длилась всего несколько мгновений, Ли получила серьёзные травмы — ей пришлось наложить 18 швов на голову.
Позднее специалисты обнаружили и застрелили чёрного медведя весом 54 килограмма. Оказалось, что это был самец. О'Коннор поинтересовалась у экспертов, правильно ли она поступила в той ситуации, на что те ответили, что её действия были верными, поскольку медведи часто убегают, если их испугать.
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