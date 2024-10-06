Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт высказался о возможном запрете алкоголя в турецких отелях по системе all inclusive
Игорь Верник показал своего красавчика сына: плакал от счастья
ГАИ разъяснила, какое давление в шинах поможет избежать аварии осенью
Новый уровень вкуса: ценный рецепт приготовления грибного масла
Диетолог объяснила, почему вреден корм для квадроберов
Экзотика в огороде: самые необычные томаты, которые вы захотите вырастить
Ученые из Пермского Политеха создали самовосстанавливающийся тампонажный раствор для нефтяных скважин
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Как правильно умываться: косметолог раскрывает тайны ухода за лицом

63-летняя женщина отбивалась от медведя во время прогулки с собаками

Пенсионерка из США вступила в рукопашный бой с медведем
1:11
Интересные Новости

63-летняя Ли О'Коннор из штата Вашингтон столкнулась с чёрным медведем во время утренней прогулки с собаками. Когда её псы внезапно рванули в сторону, она предположила, что они заметили коров, но вскоре увидела, что к ней приближается медведь. Вспомнив рассказ по радио о том, как мужчина сражался с медведем, женщина решила отбиваться кулаками. О'Коннор ударила медведя не менее трёх раз, но животное не отступало. Опасаясь нападения, она легла на землю и свернулась калачиком.

Пенсионерка из США вступила в рукопашный бой с медведем
Фото: flickr.com by Frank Vassen, CC BY 2.0

Медведь действительно напал на пенсионерку, но её собаки вовремя подоспели и отогнали хищника. Хотя схватка длилась всего несколько мгновений, Ли получила серьёзные травмы — ей пришлось наложить 18 швов на голову.

Позднее специалисты обнаружили и застрелили чёрного медведя весом 54 килограмма. Оказалось, что это был самец. О'Коннор поинтересовалась у экспертов, правильно ли она поступила в той ситуации, на что те ответили, что её действия были верными, поскольку медведи часто убегают, если их испугать.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Авто
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать Аудио 
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Недвижимость
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать Аудио 
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Авто
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин МиГ-29. Легендарный истребитель из Советского Союза, смертельный для врага и в наши дни Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Последние материалы
Новый уровень вкуса: ценный рецепт приготовления грибного масла
ГАИ разъяснила, какое давление в шинах поможет избежать аварии осенью
Пенсионерка из США вступила в рукопашный бой с медведем
Диетолог объяснила, почему вреден корм для квадроберов
Экзотика в огороде: самые необычные томаты, которые вы захотите вырастить
Ученые из Пермского Политеха создали самовосстанавливающийся тампонажный раствор для нефтяных скважин
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Как правильно умываться: косметолог раскрывает тайны ухода за лицом
Почему клубника перестала плодоносить: узнайте 3 основные причины
Как кофе с молоком влияет на целлюлит: советы косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.